В Гродно во время пожара в военной части сгорели три танка
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В гродненском микрорайоне Фолюш на территории воинской части № 05733 произошло возгорание боксов, в которых хранится боевая техника.
Как
Пожар в парке боевых машин в Гродно ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
На месте работали девять специальных машин МЧС и две скорые. Пожар в парке боевых машин удалось ликвидировать, пострадавших нет.
Создана комиссия Минобороны с участием двух заместителей министра обороны.