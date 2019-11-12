В Гродно во время пожара в военной части сгорели три танка

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В гродненском микрорайоне Фолюш на территории воинской части № 05733 произошло возгорание боксов, в которых хранится боевая техника.

Как сообщает telegram-канал NEXTA, в момент инцидента были взрывы — уничтожены несколько боксов. Три танка полностью сгорели. По данным же Министерства обороны, повреждены три образца вооружения.

Пожар в парке боевых машин в Гродно ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

На месте работали девять специальных машин МЧС и две скорые. Пожар в парке боевых машин удалось ликвидировать, пострадавших нет. 

Создана комиссия Минобороны с участием двух заместителей министра обороны.
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Тэги: пожар воинская часть Город: Гродно

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