В Гродно во время пожара в военной части сгорели три танка

В гродненском микрорайоне Фолюш на территории воинской части № 05733 произошло возгорание боксов, в которых хранится боевая техника.

Как сообщает telegram-канал NEXTA, в момент инцидента были взрывы — уничтожены несколько боксов. Три танка полностью сгорели. По данным же Министерства обороны, повреждены три образца вооружения.

Пожар в парке боевых машин в Гродно ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

На месте работали девять специальных машин МЧС и две скорые. Пожар в парке боевых машин удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Создана комиссия Минобороны с участием двух заместителей министра обороны.