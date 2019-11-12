Фотофакт. Лукашенко возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям

/ Беларусь-ЕС
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В ходе своего визита в Австрию Александр Лукашенко возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям.

Как сообщает пресс-служба президента, на церемонии присутствовали члены официальной делегации Беларуси, а также послы стран СНГ в Австрии.

Сегодня в Вене пройдут переговоры Александра Лукашенко с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в узком и широком форматах.

 

Фото пресс-службы президента

 

 

 
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Тэги: Беларусь-Австрия Персона: Александр Лукашенко Город: Вена

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