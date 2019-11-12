Фотофакт. Лукашенко возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям
Просмотров: 133
В ходе своего визита в Австрию Александр Лукашенко возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям.
Как сообщает пресс-служба президента, на церемонии присутствовали члены официальной делегации Беларуси, а также послы стран СНГ в Австрии.
Сегодня в Вене пройдут переговоры Александра Лукашенко с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в узком и широком форматах.
Фото пресс-службы президента