В среду потеплеет: бабье лето возвращается в Беларусь?
В среду Беларусь окажется в периферии антициклона с центром над Средней Волгой (только в ночные часы в северо-западных регионах скажется влияние фронтального раздела).
Ожидается облачная с прояснениями погода. Особых осадков не прогнозируется (дождь пройдет лишь ночью на северо-западе).
В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого (днем в некоторых районах — сильный порывистый).
Температура воздуха:
- минимальная ночью +1..+7°С (на юго-западе +8..+10°С);
- максимальная днем +9..+15°С.
Атмосферное давление будет падать.