В среду потеплеет: бабье лето возвращается в Беларусь?

/ Общество
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В среду Беларусь окажется в периферии антициклона с центром над Средней Волгой (только в ночные часы в северо-западных регионах скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачная с прояснениями погода. Особых осадков не прогнозируется (дождь пройдет лишь ночью на северо-западе).

В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого (днем в некоторых районах — сильный порывистый).

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +1..+7°С (на юго-западе +8..+10°С);
  • максимальная днем +9..+15°С.

Атмосферное давление будет падать.
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Тэги: погода

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