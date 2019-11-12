В среду потеплеет: бабье лето возвращается в Беларусь?

В среду Беларусь окажется в периферии антициклона с центром над Средней Волгой (только в ночные часы в северо-западных регионах скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачная с прояснениями погода. Особых осадков не прогнозируется (дождь пройдет лишь ночью на северо-западе).

В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого (днем в некоторых районах — сильный порывистый).

Температура воздуха:

минимальная ночью +1..+7°С (на юго-западе +8..+10°С);

максимальная днем +9..+15°С.

Атмосферное давление будет падать.