В Слониме женщину заперли в собачьем вольере

В Слониме 38-летний мужчина, находясь в гостях у знакомого, запер его сожительницу в вольере для домашних животных.

В ходе следствия выяснилось, что накануне женщина употребляла спиртное вместе со своим сожителем и его знакомым. Когда алкоголь закончился, она предложила отправиться за «добавкой».

Знакомый дал ей деньги на покупку алкоголя и вызвал такси. Однако вместо магазина потерпевшая поехала веселиться всю ночь и вернулась только на следующий день, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По возвращении знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер ее в вольере на навесной замок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 183 УК РБ (незаконное лишение свободы).