Смертный приговор Виктору Павлову оставлен в силе

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Верховный суд оставил в силе смертный приговор Виктору Павлову, который осужден за убийство двух женщин в деревне Присушино Витебского района.

Сегодня апелляционные жалобы адвокатов Павлова оставлены без удовлетворения. Такое определение 12 ноября вынесла судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда во главе с заместителем председателя суда Русланом Анискевичем.

Убийство произошло 30 декабря 2018 года. Тела женщин 78 и 76 лет, которые были родными сестрами, обнаружили 3 января 2019 года.

 
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Тэги: смертная казнь Персона: Виктор Павлов

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