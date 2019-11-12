Смертный приговор Виктору Павлову оставлен в силе

Верховный суд оставил в силе смертный приговор Виктору Павлову, который осужден за убийство двух женщин в деревне Присушино Витебского района.

Сегодня апелляционные жалобы адвокатов Павлова оставлены без удовлетворения. Такое определение 12 ноября вынесла судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда во главе с заместителем председателя суда Русланом Анискевичем.

Убийство произошло 30 декабря 2018 года. Тела женщин 78 и 76 лет, которые были родными сестрами, обнаружили 3 января 2019 года.