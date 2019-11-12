Продбалансы между Беларусью и Россией могут уйти в историю

Минск и Москва могут отказаться от ежегодных прогнозных балансов поставок продовольствия.

Как заявил 12 ноября министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в кулуарах делового форума выставки «Продэкспо», 27 ноября руководители минсельхозпродов двух стран планируют встретиться и обсудить актуальные вопросы в сфере АПК, в том числе целесообразность заключения годовых балансов поставок продукции.

«Мы готовимся к этому вопросу. Может быть, будет несколько изменен формат этих балансов с учетом того, что планируются встречи и подписание дорожных карт. Мы будем видеть, насколько нам нужны эти балансы», — сказал министр.

Он дал понять, что белорусская сторона видит возможность исключения таких балансов. «Существует возможность исключения этих балансов. Если мы согласовываем нашу (Беларуси и России) единую аграрную политику, то стоит вопрос необходимости данных балансов», — подчеркнул Хотько.

По его словам, наличие прогнозных балансов белорусскую сторону «не сдерживает» при организации поставок продовольствия на российский рынок.

«На 2019 год такой баланс подписан, прорабатываем балансы на 2020 год. По вопросу принятия балансов на будущий год будем определяться на двусторонней встрече», — пояснил министр.

Отвечая на вопрос, какие существуют сложности по согласованию Беларусью и Россией дорожной карты в области сельского хозяйства, Хотько заявил, что не видит принципиальных проблем.

«Сейчас идет обсуждение и стыковка всех нормативных документов. Я не буду говорить, что нет каких-то проблем, но они рабочие и мы их решаем в двустороннем формате», — сказал он.

Как сообщалось, в ноябре Беларусь и Россия планируют согласовать 31 дорожную карту по углублению экономической интеграции.