Глава МИД Беларуси Владимир Макей открыл Instagram-аккаунт

Министр иностранных дел Владимир Макей открыл аккаунт в Instagram. На данный момент у него уже более трех тысяч подписчиков.

Фото instagram.com/vladimir_makei_

Под первым постом Владимир Макей так обращается к своим потенциальным и реальным подписчикам: «Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим...».

На комментарий первым откликнулся Филипп Киркоров и написал: «Рад приветствовать в Инстаграм! WELCOME!».

На странице пока размещены четыре поста, несколько снимков из Вены. Владимир Макей уже успел подписаться на Владимира Зеленского, Наталью Эйсмонт, жену Веру Полякову и сына Артема, Ирину Топузидис.