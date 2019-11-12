Глава МИД Беларуси Владимир Макей открыл Instagram-аккаунт
Министр иностранных дел Владимир Макей открыл
Под первым постом Владимир Макей так обращается к своим потенциальным и реальным подписчикам: «Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим...».
На комментарий первым откликнулся Филипп Киркоров и написал: «Рад приветствовать в Инстаграм! WELCOME!».
На странице пока размещены четыре поста, несколько снимков из Вены. Владимир Макей уже успел подписаться на Владимира Зеленского, Наталью Эйсмонт, жену Веру Полякову и сына Артема, Ирину Топузидис.