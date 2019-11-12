Фотофакт. На пешеходной улице Могилева достраивают жилой дом с террасами на крыше

Одна из самых интересных новостроек областного центра находится на ул. Ленинская, 59, где снесли общежитие.

Заказчиком работ выступает «Строительный трест № 12», сообщает realt.by . В пятиэтажке запроектированы панорамные лифты, двухуровневые квартиры со сплошным остеклением и террасы на кровле. Дом каркасно-монолитный с железобетонными перекрытиями и заполнением из газосиликатных блоков. В нем предусмотрены французские балконы, высокие потолки по 2,8 м и мансардные квартиры с террасами на кровле.

Строительство началось в мае 2019 года, уже к концу октября «коробка» здания была готова. Темпы строительства высокие и в планах завершить стройку ранее заявленного срока (март 2020 года), сдав объект в эксплуатацию уже в декабре. Цена почти готовой новостройки — 2050 рублей за «квадрат».

Еще один интересный объект возводится в районе гостиницы «Могилев». Здесь, в самом центре города, напротив парка и речки Дубровенка строится новый жилой дом переменной этажности (5−6-7−8 этажей). Новостройка кирпичная, будет оштукатурена и утеплена минватой. Заказчик строительства — ООО «ЮрСтройМаш».

По плану сдать дом в эксплуатацию необходимо во II квартале 2020 года, однако застройщик идет с опережением и рассчитывает ввести объект раньше положенного срока.