Видеофакт. Из Беларуси в Россию хотели незаконно вывезти крупную партию груш

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Сотрудники таможни задержали российский грузовик, в котором под видом полимерной пленки находилась крупная партия груш на сумму более 34 000 рублей. Машина с водителем — гражданином РФ, следовала из Беларуси в Россию.

 

 

Грузовик принадлежал российской фирме-перевозчику. В товаросопроводительных документах, предоставленных водителем, значилось, что в грузовом отсеке авто находится полимерная пленка. 

Выяснилось, что документы и таможенная пломба, которой был опломбирован грузовой отсек, оказались поддельными. По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой партии фруктов составила более 34 000 рублей, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

 
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Тэги: незаконная перевозка продуктов