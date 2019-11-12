Минский районный суд оштрафовал блогера Nexta на 3 тысячи рублей

Соответствующее решение принято по иску председателя Слонимского райисполкома Геннадия Хомича к Степану Путило о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда.

По итогам заседания Минский районный суд решил взыскать с блогера 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда и компенсировать судебные расходы и затраты истца на юридическую помощь, сообщает svaboda.org . Суд также обязал разместить Путило в своем телеграм-канале опровержение недостоверной информации.

И ответчик, и истец на суде не присутствовали.

В сентябре этого года председатель Слонимского райисполкома подал иск против Путило. Чиновник потребовал опровергнуть сведения, которые были размещены блогером 10 августа. Речь о посте, в котором Nexta утверждал, что жена председателя райисполкома была якобы задержана сотрудниками спецподразделения «Стрела» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В качестве ответчиков были названы и другие интернет-ресурсы, которые опубликовали эту информацию. В частности, издания «Белорусский партизан», порталы 21.by и «Вечерний Бобруйск».