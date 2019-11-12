Лукашенко: Австрия — важнейший и надежный партнер Беларуси в нашей общей Европе

12 ноября Александр Лукашенко провел в Вене официальные переговоры с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Александр Лукашенко в беседе с Александром Ван дер Белленом отметил: «Австрия — важнейший и надежный партнер Беларуси в нашей общей Европе. Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере удовлетворены позитивной динамикой белорусско-австрийских отношений», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Белорусский лидер высоко оценил усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, а также снижение напряженности в Европе и мире. Он отметил, что совместные усилия способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности.

Александр Лукашенко выразил благодарность австрийскому руководству за поддержку белорусских инициатив в этом направлении.

Беларусь, по словам главы государства, продолжит совместную работу в рамках международных организаций. В частности, поддержит кандидатуру Австрии на выборах в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2027—2028 годы.