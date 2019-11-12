Житель Кличевского района убил жену, завернул тело в ковер и продолжил пить

В убийстве жены подозревают 37-летнего жителя деревни Усохи Кличевского района.

Фото: sk.gov.by

По сообщению областного УСК, мужчина сам признался в убийстве, но только после того, как спрятал тело.

Предварительно, 10 ноября супруги начали ссориться из-за ревности во время пьянки. Мужчина схватил нож и один раз ударил им 46-летнюю супругу. Пострадавшая скончалась на месте. Сельчанин лишь спустя несколько часов позвонил в милицию и признался в убийстве.