Лукашенко заявил, что не отменит смертную казнь без референдума

Президент Беларуси высказался о возможности отмены смертной казни в Беларуси во время встречи с представителями СМИ в Вене.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, он отметил, что в вопросе отмены смертной казни в Беларуси спешка может навредить.

«Мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось, — сказал президент. — Беларусь и представители официального Брюсселя договорились о совместной работе над этим вопросом и даже выработали план по обсуждению темы отмены смертной казни с белорусским обществом, однако спешить в этом вопросе не стоит».

Он уточнил, что отменить смертную казнь в Беларуси можно только на референдуме.