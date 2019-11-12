Беларусь поддержала экоинициативу президента Австрии о климате

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12 ноября Александр Лукашенко провел в Вене официальные переговоры с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. В беседе президенты затронули тему охраны окружающей среды и противодействия негативным изменениям климата.

Фото пресс-службы президента Беларуси


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Было отмечено, что белорусская сторона поддерживает инициативу президента Австрии в отношении экологических амбиций и согласна с тем, что необходимы конкретные действия для предотвращения глобального климатического кризиса, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что Минск «последовательно в одностороннем порядке поднимает для себя планку по сокращению выбросов парниковых газов».

Напомним, после выхода США из Парижского соглашения по климату Александер Ван дер Беллен заявлял о том, что Евросоюз должен взять на себя лидерство в борьбе за экологию и продолжить прикладывать усилия для предотвращения климатической катастрофы. Он также призывал остальной мир приложить усилия к защите климата во имя будущих поколений, сообщала «Экономика сегодня».

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: переговоры Беларусь-Австрия Персона: Александр Лукашенко Александр Ван дер Беллен Город: Вена

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