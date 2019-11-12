Беларусь поддержала экоинициативу президента Австрии о климате

12 ноября Александр Лукашенко провел в Вене официальные переговоры с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. В беседе президенты затронули тему охраны окружающей среды и противодействия негативным изменениям климата.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Было отмечено, что белорусская сторона поддерживает инициативу президента Австрии в отношении экологических амбиций и согласна с тем, что необходимы конкретные действия для предотвращения глобального климатического кризиса, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что Минск «последовательно в одностороннем порядке поднимает для себя планку по сокращению выбросов парниковых газов».