Папа римский отправил посла Ватикана из Беларуси в Гондурас

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Архиепископ Габор Пинтер завершает работу в качестве апостольского нунция в Беларуси. 

По сообщению официального портала Римско-католического костела в Беларуси, папа римский Франциск назначил титулярного архиепископа Велбуждского Габора Пинтера апостольским нунцием в Гондурасе.

Дипломатическую миссию в Минске Пинтер будет продолжать примерно до середины января 2020 года.

Габор Пинтер родился 9 марта 1964 года в Венгрии. На дипломатической службе Ватикана с 1996 года, работал в Боливии, Гаити, странах Скандинавии, Франции, на Филиппинах и в Австрии. Был назначен апостольским нунцием в Беларуси 13 мая 2016 года.
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Тэги: апостольский нунций Римско-католическая церковь Беларусь-Ватикан Персона: Габор Пинтер Город: Минск

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