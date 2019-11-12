Папа римский отправил посла Ватикана из Беларуси в Гондурас

Архиепископ Габор Пинтер завершает работу в качестве апостольского нунция в Беларуси.

По сообщению официального портала Римско-католического костела в Беларуси, папа римский Франциск назначил титулярного архиепископа Велбуждского Габора Пинтера апостольским нунцием в Гондурасе.

Дипломатическую миссию в Минске Пинтер будет продолжать примерно до середины января 2020 года.

Габор Пинтер родился 9 марта 1964 года в Венгрии. На дипломатической службе Ватикана с 1996 года, работал в Боливии, Гаити, странах Скандинавии, Франции, на Филиппинах и в Австрии. Был назначен апостольским нунцием в Беларуси 13 мая 2016 года.