Лидер Rammstein выступит в минском Дворце спорта

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Лидер Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy Петер Тэгтгрен посетят Минск 4 марта в рамках первого тура их общего проекта — группы Lindemann. Немецко-шведский дуэт представит свой второй альбом F & M.

Презентация альбома назначена на 22 ноября 2019 года.

Первая встреча Линдеманна и Тэгтгрена произошла в 2000 году в Швеции, но группа Lindemann появилась 15 лет спустя. Тогда Петер предотвратил драку между членами группы Rammstein и байкерами. С того времени Тилль и Петер хотели сделать совместный проект, но не могли найти для этого времени. В 2013 году коллектив Rammstein взял перерыв, и музыканты воспользовались этим шансом. 1 декабря 2018 года в Киеве прошло первое выступление группы Lindemann. Фото и видеосъемка мероприятий были категорически запрещены.
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Тэги: Rammstein Lindeman Беларусь-Германия Персона: Тилль Линдеманн Петер Тэгтгрен

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