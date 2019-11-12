Лидер Rammstein выступит в минском Дворце спорта

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy Петер Тэгтгрен посетят Минск 4 марта в рамках первого тура их общего проекта — группы Lindemann. Немецко-шведский дуэт представит свой второй альбом F & M.

Презентация альбома назначена на 22 ноября 2019 года.

Первая встреча Линдеманна и Тэгтгрена произошла в 2000 году в Швеции, но группа Lindemann появилась 15 лет спустя. Тогда Петер предотвратил драку между членами группы Rammstein и байкерами. С того времени Тилль и Петер хотели сделать совместный проект, но не могли найти для этого времени. В 2013 году коллектив Rammstein взял перерыв, и музыканты воспользовались этим шансом. 1 декабря 2018 года в Киеве прошло первое выступление группы Lindemann. Фото и видеосъемка мероприятий были категорически запрещены.