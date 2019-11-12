Равков заявил об усилении военной опасности для Беларуси

Министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил о том, что сегодня в Европе значительно активизируется военная деятельность. А именно — совершенствуется военная инфраструктура, а также наращиваются войска в Восточно-Европейском регионе, в том числе непосредственно у границ Беларуси.

«В рамках проводимых Западом операций «Атлантическая решимость» и «Усиленное передовое присутствие» воинский контингент НАТО и США, размещенный на ротационной основе на территории сопредельных Беларуси государств, за последние шесть лет увеличен в 13 раз — с 550 человек до более 7000, количество образцов вооружения и техники выросло в пять раз», — отметил министр обороны, сообщает БелаПАН .

Кроме того, по его словам, численность сил первоочередного задействования НАТО увеличена с 25 до 40 тыс. человек. Активно реализуются планы «по усилению американской группировки войск в Восточной Европе».

Андрей Равков заметил, что с середины октября 2019 года территории Литвы, в 15 км белорусской границы, в рамках операции «Атлантическая решимость» размещен танковый батальон сухопутных войск США — 500 военнослужащих, 29 танков «Абрамс», 25 БМП «Брэдли».

Он добавил, что за последние пять лет количество учений альянса у границ Беларуси и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза.

Также, по словам министра, существенно увеличены расходы на оборону — за последние пять лет военные ассигнования Польши выросли на 30%, Литвы — почти в 2,5 раза, Латвии — практически втрое.

Андрей Равков отметил, что Беларусь готова к «подобному развитию военно-политической обстановки», поэтому «реагирование осуществляется планово». Он подчеркнул, что за последние три года Беларусь более, чем на 20% нарастила интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, в два раза увеличила количество внезапных проверок с выходом войск к государственной границе.