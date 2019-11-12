В МИД Украины заявили о разгроме России со счетом 5:0

Украина победила Россию на «ее же поле» после решения Международного суда ООН по делу о финансировании терроризма, заявила на брифинге в Киеве заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Фото: пресс-служба МИД Украины

Она отметила уникальность решения суда ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело «Украина против РФ», и считает, что «Киев одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии». Она назвала это большим достижением украинской дипломатии и юристов», цитирует пресс-служба МИД Украины.

При этом, по ее словам, решения Международного суда ООН по делу стоит ожидать не ранее 2022 года.

Суд ООН встал на сторону Украины в споре с Россией, отклонив возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной. 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.