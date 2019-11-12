Вы все не правы. Лукашенко назвал Беларусь более открытой страной, чем Австрия

Президент Беларуси посоветовал задавшему вопрос журналисту, который ни разу не был в Беларуси, прежде чем давать оценки, посетить страну и оценить ситуацию собственными глазами.

Фото: president.gov.by

Лукашенко ответил на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Журналистами была, в частности, поднята тема прав человека в Беларуси и авторитарности власти.

«Мы абсолютно открытая страна. Смею заверить, больше, чем вы. Граждане порядка 90 государств имеют возможность без виз въезжать в авторитарную, как вы сказали, Беларусь. Мы абсолютно открыты для всех», — цитирует ответ Лукашенко его пресс-служба.

Что касается «элемента авторитарности власти», Лукашенко констатировал, что действительно эта сфера в Беларуси сильно отличается от системы управления государственными институтами, функционирования общества и экономики в Австрии. «И если бы вы меня спросили: а на данном этапе развития Беларуси что лучше, мы бы с вами не нашли общего понимания», — предположил он, обращаясь к журналисту.

Лукашенко отметил, что порой непонятно, что имеется в виду, когда задается вопрос на тему соблюдения прав человека: «Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право на жизнь. Это главное право. Право на работу — человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране. А если есть желание поехать в Австрию, Польшу или другие страны. Вы хотите сказать, что мы кому-то запрещаем этот выезд? Не скажете».

Глава государства отметил также, что есть общепризнанное право на получение образования. «И не просто образование, а за счет государства — бесплатное образование для человека. Оно в вашей стране так развито, как в Беларуси? Я сразу могу дать ответ: далеко не так. В свою очередь в Беларуси все получают общее среднее образование, а порядка половины затем получают бесплатное высшее образование. Кроме того, в стране бесплатное здравоохранение для всех граждан», — подчеркнул Лукашенко.

«Я хотел бы, чтобы вы назвали хотя бы одну страну в Евросоюзе, которая смогла бы похвастаться этими достижениями, — заявил Лукашенко. — Я могу перечислять многое. Но когда журналист мне задает вопрос по некоторым правам человека, я сразу в его глазах читаю один немой вопрос: СМИ и прочее… Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет? Наверное, эти упреки уже давно канули в Лету. Ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в СМИ».

Говоря о свободе информации, глава государства добавил: «Открывайте любой мессенджер, телефон, планшет, компьютер, и вы получите любую информацию. Что касается меня, авторитарного лидера, как вы сказали, почитайте, что за последний месяц обо мне написали, и вы ужаснетесь — представитель демократической страны и демократической прессы».

Лукашенко отметил, что вопрос журналиста на тему прав человека традиционный, но абсолютно ничего не имеет общего с действительностью в Беларуси. «Еще раз приглашаю вас, как многих журналистов, побывать у нас в Беларуси. Поводов для этого было много, в том числе II Европейские игры. В будущем чемпионат мира (по хоккею в 2021 году. — прим.) мы вместе с латышами проводим. Можете раньше приехать, чтобы ознакомиться», — пригласил он.