Брестский избирком вынес предупреждение кандидату в депутаты от Партии БНФ

Избирательная комиссия Брестского-Центрального избирательного округа № 2 вынесла предупреждение кандидату в депутаты от Партии БНФ Ирине Омельянчук.

Об этом сообщил БелаПАН доверенное лицо кандидата Егор Литвинко.

По его словам, 12 ноября на заседании в окружном избиркоме с участием баллотирующихся по данному округу кандидатов в депутаты и их доверенных лиц рассматривалась предвыборная агитационная кампания кандидатов.

«Также был рассмотрен тематический митинг в рамках агитационной компании Омельянчук "Нет свинцовому заводу", который состоялся 10 ноября в Бресте, — дополнил Литвинко. — У избиркома были претензии к выступлению на митинге Полины Шарендо-Панасюк. Как мне показалось, у председателя окружного избиркома было намерение лишить Ирину Омельянчук регистрации кандидатов в депутаты за выступление Шарендо-Панасюк. Я аргументированно парировал все претензии к данному выступлению. В итоге комиссия решила вынести Омельянчук устное предупреждение».

Напомним, что брестскую активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк лишили регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей. Такое решение было принято 24 октября избирательной комиссией Брестского-Западного округа № 1, которая ранее зарегистрировала ее кандидатом в депутаты.

Как ранее сообщала БелаПАН активистка, «члены избиркома в шоке от моего выступления 21 октября выступление в эфире телеканала «Беларусь 3». В своем выступлении, я, в частности сказала, что не буду призывать идти на выборы, потому что их нет Беларуси с 1994 года. Диктатор Лукашенко забрал у белорусов неотъемлемое право любого человека: выбор. Также они в шоке от агитационных пикетов, которые мы начали проводить. Власти в панике и получили команду снять меня с выборов».