Лукашенко встретился с председателем Нацсовета Австрии и оставил запись в Книге почетных гостей на белорусском языке

Александр Лукашенко во время официального визита в Австрию 12 ноября провел встречу с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Фото: president.gov.by

Подробности переговоров не приводятся. Вместе с тем сообщается, что Лукашенко также оставил запись на белорусском языке в Книге почетных гостей австрийского парламента: «Шчыра дзякую за гасцiнны прыём у Парламенце Аўстрыi. Рад магчымасцi абмеркаваць шляхi далейшага развiцця канструктыўных адносiн памiж нашымi еўрапейскiмi дзяржавамі, пашырэння супрацоўнiцтва ў разнастайных галiнах на карысць беларускага i аўстрыйскага народаў».

Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента Австрийской Республики — Федерального собрания. Национальный совет является доминирующим органом в формировании законодательства в Австрии. Все законы и договоры должны быть утверждены Нацсоветом.

Вольфганг Соботка — австрийский педагог, дирижер и политик. С 2016 по 2017 год занимал пост федерального министра внутренних дел. С 20 декабря 2017 года является президентом Национального совета Австрии.