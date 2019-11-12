Украина заявила о снятии препятствий для встречи лидеров стран «нормандской четверки»

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины 12 ноября в Минске были сняты все препятствия для встречи лидеров стран «нормандской четверки».

Об этом сообщила в «Фейсбуке» Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

«Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия для встречи в "нормандском формате" на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское, Станица Луганская стало последними шагами в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов в урегулировании конфликта», — написала Олифер.

Очередные переговоры ТКГ прошли 12 ноября в Минске в формате видеоконференции со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком.

Он и представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма не смогли прибыть на встречу из-за нелетной погоды — утром в Минске был сильный туман.