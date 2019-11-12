Украина заявила о снятии препятствий для встречи лидеров стран «нормандской четверки»
На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины 12 ноября в Минске были сняты все препятствия для встречи лидеров стран «нормандской четверки».
Об этом сообщила в «Фейсбуке» Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.
«Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия для встречи в "нормандском формате" на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское, Станица Луганская стало последними шагами в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов в урегулировании конфликта», — написала Олифер.
Очередные переговоры ТКГ прошли 12 ноября в Минске в формате видеоконференции со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком.
Он и представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма не смогли прибыть на встречу из-за нелетной погоды — утром в Минске был сильный туман.
|«Нормандский формат» — переговорная группа, состоящая из руководителей Украины, России, Германии и Франции, по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Последний раз на уровне президентов группа встречалась в Берлине в октябре 2016 года. В Минске переговоры по Украине в «нормандском формате» на высшем уровне прошли 11-12 февраля 2015 года.