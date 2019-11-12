Лукашенко на бизнес-форуме в Вене назвал позором объем товарооборота между Австрией и Беларусью

В своем выступлении глава Беларуси высказался по ряду злободневных мировых проблем и геополитических вопросов, отмечает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

«Думаю, что необходимость встреч в подобном формате назрела давно. Бизнес наших стран ждет четких политических сигналов (если это нужно, считайте, что это и есть сигнал), демонстрирующих готовность Минска и Вены придать двусторонним отношениям долговременный характер. Цель моего официального визита в столицу Австрии состоит в том, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в выстраивании прочных связей не только с европейскими политиками, но и бизнесом», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что у стран есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе 200 млн долларов он назвал не иначе как позором. «Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить», — заявил белорусский руководитель.

Лукашенко также обратился к представителям австрийского бизнеса: «Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими гражданами, и я вас буду всячески поддерживать».