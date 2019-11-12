Минское «Динамо» прервало 11-матчевую серию без побед в КХЛ

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Динамовцы на «Минск-Арене» победили нижегородское «Торпедо» — 6:5.

Минчане дважды вели две шайбы: 2:0 и 3:1, но основное время закончилось вничью — 5:5. Победителя выявили в серии буллитов.


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На 4-й минуте забил Паре, на 19-й — Пулккинен. У соперника Веряев отквитал шайбу на 25-й минуте, но Достанко сделал счет 3:1 на 33-й минуте. К 36-й минуте россияне счет сравняли: за короткий промежуток отличились Белевич и Аляев. На 39-й минуте Паре снова вывел минчан вперед. На 42-й Шенфельд вернул статус-кво. На 55-й Демков сделал счет 5:4 в пользу динамовцев, но Шенфельд второй раз сравнял его на 59-й минуте.

Победный буллит забил Александр Когалев.

Поражение 3 ноября от «Салавата Юлаева» со счетом 1:9 стало одиннадцатым подряд. Команда Крэйга Вудкрофта повторила антирекорд, установленный осенью прошлого года при руководстве Горди Дуайера. Та серия без побед привела к его отставке.
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Тэги: КХЛ ХК Торпедо НН Беларусь-Россия ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Александр Когалев Город: Минск

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