Московский суд приговорил белоруса к четырем годам колонии за развращение несовершеннолетних

В октябре и ноябре 2017 года гражданин Беларуси общался по интернету с 13-летними девочками.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Москвы, мужчину признали виновным по уголовному делу о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

«В процессе общения мужчина совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия без применения насилия, достоверно зная об их возрасте», — сообщает прокуратура.

Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.