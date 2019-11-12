Московский суд приговорил белоруса к четырем годам колонии за развращение несовершеннолетних

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В октябре и ноябре 2017 года гражданин Беларуси общался по интернету с 13-летними девочками.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Москвы, мужчину признали виновным по уголовному делу о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

«В процессе общения мужчина совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия без применения насилия, достоверно зная об их возрасте», — сообщает прокуратура.

Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Тэги: Беларусь-Россия прокуратура Москвы развращение Город: Москва

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