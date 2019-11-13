Лукашенко поужинал с Курцем и бизнесменами

Вечером 12 ноября Александр Лукашенко в Вене в рамках визита в Австрию «в формате рабочего ужина» провел встречу с главой Австрийской народной партии, депутатом парламента Себастьяном Курцем.

Фото пресс-службы президента

«На встрече также присутствовали представители крупного бизнеса», — отмечается в релизе пресс-службы президента.

Лукашенко встречался в Минске с Курцем в марте 2019 года. На тот момент австрийский политик занимал пост федерального канцлера. Лукашенко и Курц открыли памятник австрийским евреям, погибшим в годы Второй мировой войны в лагере смерти Тростенец. Лукашенко по итогам встречи с Курцем заявил, что Австрия неизменно является для Беларуси одним из важнейших партнеров в Европейском союзе.

«Мы признательны руководству Австрии за готовность к конструктивному диалогу и поддержку наших усилий по выстраиванию дальнейших отношений с Европейским союзом», — отметил белорусский руководитель.

Партия Курца победила на досрочных парламентских выборах 29 сентября и сейчас ведет переговоры о создании коалиции.