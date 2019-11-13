Вудкрофт рассказал, что в игре «Динамо» действует ему на нервы

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт перед началом сезона не представлял, что будет настолько тяжело. Это признание канадец сделал, отвечая на вопросы БелаПАН на пресс-конференции по окончании домашнего матча чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо».

Фото ХК «Динамо-Минск»

Хозяева одержали победу по буллитам — 6:5 (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, буллиты — 2:0), прервав серию поражений, достигшую 11 матчей (повторение антирекорда 2018 года).

«Наконец-то нам удалось закончить сами знаете какую серию, — констатировал Вудкрофт. — Последний месяц мы играли намного лучше, чем показывали цифры на табло. Нас очень сильно давила ситуация с травмами ключевых игроков. В некоторых матчах были неудачные отскоки, которые также влияли на результат. Совокупность этих факторов била по нашей молодой, неопытной команде. Они накапливались, как снежный ком, который катится с горы, становится все больше и больше, и в итоге мы боролись с этим огромным снежным комом факторов. Сегодня я сказал в раздевалке, что очень рад тому, что наши усилия были вознаграждены двумя очками. Надеюсь, что это своеобразная весна для нас и мы с этого сможем начать победную серию».

В то же время, отвечая на другой вопрос, Вудкрофт заявил: «Я о таких вещах, как серии, совсем не думаю. Я просто хочу побеждать в каждом матче. Я думаю только о том, как подготовить команду, чтобы она смогла победить, и как мне ее вести на протяжении игры. А всякими сериями я себе голову не забиваю».

«Надеюсь, произошедшее с командой позволит извлечь необходимые уроки. Этот опыт должен помочь нам во второй части сезона, где нас ждут более серьезные игры. Каждый матч для нас — это нервотрепка. На каждой игре мы постоянно грызем ногти и думаем, что же будет в итоге. Мы хотим, чтобы случившееся пошло нам в плюс», — заявил канадец.

«Я очень расстраиваюсь, как мы делаем какие-то вещи абсолютно непонятные, которые должны находиться под нашим контролем, — признался Вудкрофт. — Или когда мы получаем глупое удаление, это очень действует мне на нервы. Как будто мы предоставляем шанс сопернику, как будто говорим ему: вот, пожалуйста, у нас глупое удаление, попробуйте реализовать, вот вам шанс, вернитесь в игру, пожалуйста. Или когда мы пытаемся правильно распорядиться шайбой, мы ее просто выбрасываем в никуда, как будто игроки говорят сопернику: вот, пожалуйста, я выбросил шайбу, можете ее подобрать и атаковать наши ворота, попробуйте сейчас еще раз вернуться в игру».

«И вот такие моменты сводят на нет все наши усилия, которые были до этого. Эти моменты всегда очень расстраивают тренеров и портят им нервы. Сегодня мы могли уверенно забирать два очка. Это была наша игра, мы ее вели по большей части, и два очка были у нас в кармане. Но мы каким-то образом вот этими всякими ненужными вещами смогли довести игру до овертайма, а потом и до буллитов. И только там заработали победу», — посетовал тренер.

По словам Вудкрофта, игра с «Торпедо» ему понравилась моментами. «Мы старались поставить «Торпедо» под давление, заставлять соперника ошибаться. Очень круто видеть Пулккинена и Паре вновь в составе, они добавили нам атакующей мощи, а Принс добавил в энергии, в скорости. Когда все наши козыри в деле, мы можем отлично действовать в атаке. В защите мы показали местами свою неопытность и позволили оппонентам вернуться в игру. Мы заслужили эту победу, и надо немедленно готовиться к следующему матчу. Завтра играем с «Витязем», такой же сильной, мастеровитой командой. Этот матч будет таким же тяжелым», — заявил тренер «Динамо».

Он отметил, что, когда соперник включает все свое мастерство, некоторые игроки не успевают и не знают, как правильно распорядиться шайбой. «Мы должны учиться на лету, — отметил Вудкрофт. — Нам нужно в каждом матче работать больше и лучше соперника. Это требует абсолютно ноль таланта и 100% усилий. И второй момент: наша команда должна оставаться единой, как цельный кулак. Когда мы едины, мы способны противостоять любому давлению, любому оппоненту».

После 25 матчей «Динамо» с 20 очками занимает предпоследнее 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ (4 победы в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 12 поражений в основное время, 3 — в овертайме, 3 — по буллитам, разница шайб 60-84). От зоны плей-офф команда отстает на 6 очков.

Лучшие бомбардиры (гол+пас):

Дрю Шор — 17 (3+14), Тему Пулккинен — 16 (10+6), Шейн Принс — 15 (5+10), Франсис Паре — 14 (7+7), Андрей Костицын — 14 (6+8), Марк-Андре Граньяни — 11 (5+6).

Ранее Александр Лукашенко пригрозил команде тюрьмой, если она выступит в этом сезоне так же провально, как в предыдущем.