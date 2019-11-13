Ван дер Беллен раскрыл детали своего разговора с Лукашенко

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен приоткрыл на своей странице в социальной сети некоторые детали своих переговоров с Александром Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Австрии

«Президент Александр Лукашенко в гостях в Вене. Это первый официальный визит в страну ЕС с начала осторожного сближения Беларуси и Европейского союза. Австрия оправдала себя как место диалога — также на темы, по которым не всегда есть единое мнение. Центральной темой моих сегодняшних переговоров с президентом Лукашенко и его делегацией были права человека. Важное требование Австрии и ЕС — отмена смертной казни в Беларуси. Общая Европа возможна только без смертной казни», — отметил Ван дер Беллен.

В сообщении пресс-службы белорусского руководителя о встрече с президентом Австрии о теме прав человека не сказано ни слова. О том, что на переговорах будет подниматься эта проблема, накануне визита Лукашенко сообщила пресс-служба канцелярии австрийского президента.

Переговоры с Лукашенко кратко прокомментировал в «Фейсбуке» председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка: «С давних пор Австрия всерьез воспринимает свою роль строителя мостов и знает, как ответственно с нею справляться. Поиск и ведение диалога — характерная черта австрийской дипломатии. В центре сегодняшних переговоров с Александром Лукашенко среди прочего была активизация парламентских связей. Расширение парламентских групп дружбы предоставляет здесь хорошую возможность».

Визит Лукашенко в Вену состоялся 11-12 ноября.