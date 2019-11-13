Фотофакт. Экс-глава МВД Шуневич получил награду

В УВД Минской области чествовали ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Юбилейной медалью «80 лет Минской областной милиции» был награжден бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщили в пресс-службе УВД.

Фото пресс-службы УВД Минской области

«Награда нашла героя» не из-за бывшего его статуса. Все дело в том, что экс-министр более двадцати лет служил именно в столичном регионе, пройдя за это время путь от старшего следователя по особо важным делам до замначальника УВД — начальника предварительного расследования.

Игорь Шуневич, возглавлявший МВД на протяжении семи лет подал в отставку 10 июня, президент ее принял. Новым министром внутренних дел назначен генерал-майор Юрий Караев.