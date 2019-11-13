Главный идеолог Гомельщины если станет депутатом будет разрабатывать нацидею на основе духовности

С участием 40 человек в средней школе № 32 Гомеля 12 ноября прошла агитационная встреча с кандидатом в депутаты, главным идеологом области Ириной Довгало.

Вопросы избирателей касались благоустройства дворовой территории, проблемы жесткого законодательства в отношении распространителей наркотиков, итогов 10-летней работы Довгало в облисполкоме.

На встрече присутствовали представители проекта «Варта», или «живые человеки» — так они сами себя называют, Юрий Власов и Алексей Елисеев. Они подвергли идеолога и ее работу острой критике, говорили об экономических проблемах в стране, «эфемерной структуре — управлении идеологии».

Одна из участниц встречи пожаловалась, что получает небольшую пенсию, «не такую, как заслужила», потому что на свою пенсию «удерживает тех пенсионеров, кто не работал — особенно цыганской национальности». Женщина заявила, что это «очень обидно и несправедливо».

Первым пунктом своей программы Ирина Довгало указывает суверенитет. В связи с этим корреспондент БелаПАН уточнил у нее, есть ли сейчас угроза суверенитету Беларуси и что или кто именно угрожает независимости страны.

«Говорят, что готовь сани летом, а порох всегда нужно хранить сухим. Сегодня в СМИ много пишут об угрозе суверенитету, по разным направлениям… Наш президент четко сказал, что у нас есть свое государство, суверенитет, и мы должны его сохранить. Я считаю, что Беларусь имеет свои твердые границы, свою государственность, и это нужно беречь и сохранить», — заявила кандидат в депутаты.

На вопрос БелаПАН, намерена ли Довгало в случае избрания депутатом парламента заняться разработкой национальной идеи, последовал ответ: «Меня эта проблема не один день и не один год волнует. Тема очень сложная. Когда я была в Юровичах, в монастыре (бывший иезуитский коллегиум. — БелаПАН.), и видела то, что происходит… Мы обычно такие вещи не видим, как идеологию, это же не производство продукции. Идеология — это когда в душе человека нет подлости, а есть реальная, а не пафосная гордость за свою страну. Скажу открыто: я горжусь, и не потому что я идеолог».

Довгало считает очень важным сохранить память о победе в войне, потому что уходят ветераны. По ее словам, при разработке национальной идеи главное — «найти единомышленников, которые до национальной идеи будут добавлять свои идеи, извините за тавтологию».

«Анализируя историю, все равно прихожу к выводу, что самое главное — это духовность. А мы ей, к сожалению, не учим. Духовность в общем, никакой вере я предпочтение не отдам. Духовность в самом широком смысле. Важно, когда ребенок маленький — и в храм его вести, и в библиотеку. Это вещи, которые с рождения должны прививаться. От осинки не родятся апельсинки. Национальная идея — я думаю, это классная тема. И к этому давно подступаются, но некий стержень должен быть», — сказала Довгало.