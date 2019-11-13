Новые «сюрпризы» от ГАИ появились на дорогах

Для того, чтобы сократить количество нарушений участниками дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды.

Так, для борьбы с любителями быстрой езды используются все виды контроля, а также выставляются на дороги страны мобильными радары.

Эта тема стала наиболее актуальной после публикации в сети ролика, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

В частности, мобильные датчики контроля скоростных режимов в Гродненской области будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Славинского);

Гродно, улица Советских пограничников;

Гродно (улица Брикеля);

Гродно (улица Весенняя);

трасса М-11 граница Литвы — Слоним — Бытень (в Вороновском районе).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.