Доллар вновь начал расти

/ Экономика
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Американская валюта после вчерашнего падения вновь начал расти. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.


Каким будет курс доллара после выборов?

Накануне из трех основных иностранных валют именно доллар сдал позиции, в то время как евро и российский рубль укрепились.

Сегодня утром «зеленый» добавляет 0,0061 пункта и торгуется на уровне 2,0555 белорусского рубля.

Аналитики финансового рынка считают, что сегодня существует влияние внешней среды на внутренний валютный рынок.
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Тэги: валюта

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