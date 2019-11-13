Доллар вновь начал расти

Американская валюта после вчерашнего падения вновь начал расти. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Накануне из трех основных иностранных валют именно доллар сдал позиции, в то время как евро и российский рубль укрепились.

Сегодня утром «зеленый» добавляет 0,0061 пункта и торгуется на уровне 2,0555 белорусского рубля.

Аналитики финансового рынка считают, что сегодня существует влияние внешней среды на внутренний валютный рынок.