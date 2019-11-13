В Глубокском районе бесправник сбил женщину насмерть

46-летний житель Глубокского района, управлявший автомобилем «Опель Вектра» без прав, сбил женщину насмерть.

Автомобиль следовал со стороны деревни Голубичи Глубокского района в направлении центра г. п. Подсвилье, по ул.Советской. 50-летняя женщина двигалась в попутном направлении по краю проезжей части и не была обозначена световозвращающими элементами. Совершив наезд на нее, бесправник скрылся с места ДТП. Женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.