В Глубокском районе бесправник сбил женщину насмерть

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46-летний житель Глубокского района, управлявший автомобилем «Опель Вектра» без прав, сбил женщину насмерть. 

Автомобиль следовал со стороны деревни Голубичи Глубокского района в направлении центра г. п. Подсвилье, по ул.Советской. 50-летняя женщина двигалась в попутном направлении по краю проезжей части и не была обозначена световозвращающими элементами. Совершив наезд на нее, бесправник скрылся с места ДТП. Женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
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Тэги: ДТП Город: Глубокое

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