Забастовки не будет: Lufthansa договорилась с профсоюзом бортпроводников

В ближайшее время забастовок бортпроводников ожидать не стоит. Профсоюз UFO возвращается к переговорам.

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Из-за 48-часовой забастовки бортпроводников Lufthansa 7 и 8 ноября были отменены 1500 рейсов, пострадали 200 тысяч пассажиров, пишет DW .

Участники стачки требовали от работодателя повысить размер суточных и других выплат, а также улучшить условия труда.

Авиакомпания, ранее отклонявшая любой диалог с UFO, 8 ноября начала переговорный процесс, при этом стороны договорились хранить молчание до его окончания.