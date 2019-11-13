Забастовки не будет: Lufthansa договорилась с профсоюзом бортпроводников

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В ближайшее время забастовок бортпроводников ожидать не стоит. Профсоюз UFO возвращается к переговорам.

Фото pixabay.com

Из-за 48-часовой забастовки бортпроводников Lufthansa 7 и 8 ноября были отменены 1500 рейсов, пострадали 200 тысяч пассажиров, пишет DW.

Участники стачки требовали от работодателя повысить размер суточных и других выплат, а также улучшить условия труда.

Авиакомпания, ранее отклонявшая любой диалог с UFO, 8 ноября начала переговорный процесс, при этом стороны договорились хранить молчание до его окончания.
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Тэги: Германия Lufthansa

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