Румас надеется с Медведевым разрешить нерешаемые вопросы интеграции

Беларусь и Россия решат неурегулированные вопросы дорожных карт по интеграции, считает премьер-министр Сергей Румас.

Он напомнил журналистам в кулуарах международной конференции по развитию конкуренции в Беларуси, что в настоящее время Минск и Москва работают над 31 дорожной картой по экономической интеграции. Сейчас практически полностью согласовано около половины документов.

«Если никаких новшеств в оставшиеся дни ноября не появится, то эти карты готовы к подписанию в пакете. По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», — сказал Румас. По словам премьер-министра, урегулировать их планируется на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября.

«Мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия, которые есть. Это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Я думаю, что мы найдем развязки. Если не найдем, значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки», — подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что самой сложной дорожной картой является налоговая, в которой речь идет о создании единого Налогового кодекса.

«Страны за это время самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать, взять все лучшее, что есть в каждой стране, просто очень сложно технически», — отметил Румас.

По его словам, в России налоговая нагрузка гораздо ниже, поэтому переход для белорусских субъектов хозяйствования на российские ставки был бы большим благом, но тогда возникает вопрос компенсации выпадающих доходов бюджета.

«Дискуссия с Российской Федерацией, скорее, идет о том, как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы для того, чтобы они не оказали негативное влияние на экономику», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что Беларусь подпишет дорожные карты только при учете ее интересов.