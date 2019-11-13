В Воложинку сбросили неочищенные сточные воды

В реке Воложинка обнаружили превышение загрязняющих веществ из-за сброса неочищенных сточных вод из очистных сооружений, которые расположены вблизи деревни Улазовичи Воложинского района.

Согласно предварительным оценкам, ущерб составляет более 140 000 рублей, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Воложинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод, повлекшего по неосторожности причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 272 УК РБ).

Фото пресс-службы МВД Беларуси