Непогода нанесла серьезный ущерб Венеции

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Одному из самых красивых и романтичных городов планеты непогода нанесла серьезный урон.


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Как сообщается, накануне высоким приливом после затяжных дождей был затоплен центр Венеции. Уровень воды достигал 127 см.

Ожидалось, что вечером вода поднимется в центре города до 140 см, а утром 13 ноября до 145 см

Однако шторм с порывами ветра у побережья до 125 км/ч нагнал волны, и в результате уровень воды в центре поднялся до 187 см (это второй в истории уровень; рекорд был зафиксирован в 1966-м — 194 см).

Местные власти уже подсчитывают убытки: повреждено большое количество гондол и лодок; затоплен весь исторический центр (в соборе Сан-Марко уровень воды достигал 110 см), пишет newsru.com.

 

 

 

 
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Тэги: потоп Италия Город: Венеция

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