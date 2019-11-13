Кампания «Право выбора»: за первый день досрочного голосования подано 36 жалоб

За первый день досрочного голосования подано 36 жалоб, сообщил национальный координатор кампании наблюдения «Право выбора» Алесь Силков.

Алесь Силков отметил, что помимо несоответствия запротоколированных данных о количестве проголосовавших, жалобы подавались на то, что председатели участковых комиссий не обеспечивали надлежащее хранение ящика для голосования, сообщает БелаПАН .

Он сообщил, что 12 ноября за ходом досрочного голосования на 319 участках наблюдало 649 представителей кампании. Тотальное наблюдение было организовано на участках девяти избирательных округов в Минске, Бобруйске и областных центрах.

Координатор отметил, что по подсчетам наблюдателей, явка на этих участках составляет от 1,2% до 3,5%, максимум был в Коласовском округе № 106, где есть общежитие. Он подчеркнул, что пока цифры по подсчетам наблюдателей и комиссий примерно совпадают, но есть уже 12 участков, где цифры не соответствуют.

«Рекорд поставлен в Могилевском-Центральном округе № 85: по подсчету наблюдателей было 19 человек, а по подсчетам комиссии — 95. Мы уже готовим жалобу, хотим разобраться, — заметил Алесь Силков. — Я уверен, что будет жалоба и в прокуратуру, потому что мы хотим получить результаты. <…> Что сообщают наши наблюдатели? Там, где, грубо говоря, нет общежитий, народ очень слабо идет».

Он также рассказал, что наблюдатели уже успели столкнуться с двумя скандальными ситуациями.

«Наши наблюдатели должны были все аккредитоваться 11 ноября, но на некоторых участках даже не было членов участковой комиссии, и приходилось звонить в окружную комиссию, Центризбирком, — отметил Алесь Силков. — Самые лучшие специалисты, как нам о них говорят, даже не знают, в какое время им нужно работать».

«Но самое скандальное, когда не вывешивают протоколы по итогам дня голосования. Таких случаев произошло пять. Заканчивается день выборов — сразу закрывается участок, наблюдателей оттуда выдвигают. Чтобы вы понимали, это грубейшее нарушение даже для членов участковой комиссии», — заявил координатор.

По данным Центризбиркома, в первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей по всей стране бюллетени получили 4,69% избирателей, общее число которых составляет 6 886 269.

Досрочное голосование продлится до 16 ноября. Избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва — 17 ноября. В этот день участки будут работать с 8.00 до 20.00.