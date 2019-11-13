В «Артеке» за месяц умер уже второй ребенок

Следственные органы Крыма выясняют обстоятельства смерти в Международном детском центре «Артек» 15-летней девочки из столицы Дагестана.

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Как сообщается, накануне она «легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой».

Проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

11 октября 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга привезли из «Артека» в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом «пневмония».

Спустя несколько часов, несмотря на усилия врачей, ребенок умер через несколько часов после поступления в больницу.