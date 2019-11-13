IT-сектор не поможет Беларуси сделать экономический рывок, считает ЕАБР

Евразийский банк развития считает маловероятным ускорение роста белорусской экономики в среднесрочной перспективе исключительно за счет IТ-индустрии.

Иллюстрация pixabay.com

Анализируя итоги роста белорусской экономики, в ЕАБР отмечают, что в первом полугодии прирост ВВП составил лишь 0,9%, и в отраслевом разрезе основной вклад, по оценкам аналитиков банка, внес IТ-сектор (около 0,4 процентного пункта).

«В последние годы информационные технологии в стране динамично развиваются, в том числе за счет формирования государством благоприятных условий функционирования», — констатирует ЕАБР.

«Вместе с тем доля сектора в ВВП остается сравнительно небольшой (около 6%), что делает маловероятным ускорение роста белорусской экономики в среднесрочной перспективе исключительно за счет IТ-индустрии», — делают вывод аналитики банка.

Между тем известный IT-бизнесмен Виктор Прокопеня называет данную отрасль драйвером экономического роста Беларуси.

«IТ в лице Парка высоких технологий — реальный экономический результат и драйвер ВВП Беларуси, один из источников ее независимости и роста, на который не влияют внешние игроки, санкции, поставки энергоресурсов и налоговые маневры», — написал Прокопеня на своей странице в соцсети по итогам прошедшей 14 октября встречи с Александром Лукашенко, на которой обсуждались вопросы развития страны в цифровой сфере.

По итогам 2019 года экспорт ПВТ ожидается более чем в 2 млрд долларов. За три года — рост в 2,4 раза. Как отметил Прокопеня, курс белорусского рубля стоит на месте в том числе благодаря валюте, поступающей в страну от IT-отрасли.

В свою очередь IТ-отрасль — это 350 млн долларов прямых и косвенных налогов, или 3% республиканского бюджета. В 2018 году IТ-отрасль создала 14,5% всех новых рабочих мест в стране и лидирует по этому показателю среди других отраслей.

«Доля ИКТ в ВВП страны — 5,5%, что сопоставимо с сельским и лесным хозяйством (6,4%), строительством (5,4%), транспортом (5,8%). К 2022 году доля IТ вырастет до 10%», — отметил Прокопеня.