Макей: нельзя смотреть лишь в сторону России

Министр иностранных дел Владимир Макей считает Россию основным союзником, при этом отмечает стремление Беларуси иметь хорошие отношения с ЕС и другими государствами в мире.

Об этом Владимир Макей заявил в ноябрьском интервью Штефану Брауну, Süddeutsche Zeitung.

Министр иностранных дел отметил, что Беларусь находится «в деликатной, очень чувствительной ситуации» и может вести торговлю по всем направлениям. Однако, по его словам, страна находится на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками, и эта конфронтация влияет и на Беларусь, и на соседей.

Владимир Макей обратил внимание, что в первую очередь это касается санкций между Россией и западными странами — от которых Беларусь, как открытая и экспортоориентированная страна, очень страдает.

Глава МИД заметил, что Минск хотел бы поддерживать со всеми сбалансированные отношения, однако Россия рассматривается в качестве основного союзника, «естественного соседа». Говоря об отношениях между Россией и Беларусью, он добавил, что они очень хорошие и в дальнейшем «хотели бы укреплять их». Однако министр отметил, что нельзя смотреть лишь в сторону России.

«В последний раз, во время крупного мирового финансового кризиса, мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики, — подчеркнул Макей. — Поэтому мы хотели бы диверсифицировать наши отношения и рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера. Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире».