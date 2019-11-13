Доллар и евро выросли на торгах в среду

/ Экономика
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В среду, 13 ноября, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом американской и европейской валют.


Каким будет курс доллара после выборов?

Так, доллар добавил 0,0062 пункта (+0,30%) — 2,0556 белорусского рубля, а евро 0,0017 пункта (+0,08%) — 2,2626 белорусского рубля.

А вот российская валюта сегодня свои позиции сдала существенно. Минус составил 0,0109 пункта (-0,34%) — 3,1987 белорусского рубля за 100 российских.

Евразийский банк развития ожидает до конца текущего года постепенное ослабление белорусского рубля к основным валютам по мере уменьшения чистого предложения на внутреннем валютном рынке.
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Тэги: валюта

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