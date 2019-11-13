Путин поможет в случае ядерной аварии на БелАЭС

Российская сторона окажет Беларуси помощь, если вдруг на Островецкой АЭС произойдет ядерная авария.

Как отмечается в законе, который подписал президент РФ Владимир Путин, вступило в действие Соглашение о взаимодействии государств — участников СНГ по «обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий», подписанное в Астане 2 ноября 2018 года.

Согласно документу, стороны сотрудничают в целях «сведения к минимуму» последствий ядерной аварии и «защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года.

Ядерное топливо, как ожидается, поступит на атомную станцию до конца года. Физический пуск первого энергоблока, согласно последним заявлениям чиновников, запланирован на январь 2020 года.

Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.