Макей: Беларусь не хочет повторять ошибок Украины

Министр иностранных дел Владимир Макей считает ситуацию в Украине негативным примером для Беларуси. Об этом он заявил в ноябрьском интервью Штефану Брауну, Süddeutsche Zeitung.​

Как сообщали Naviny.by, Владимир Макей в интервью немецкой газете отмечал, что во время крупного мирового финансового кризиса стало понятно, что зависимость от одной страны является пагубной для белорусской экономики.

На вопрос о том, какие уроки Беларусь извлекла из истории с Украиной, которая была в похожей ситуации, а сегодня разорвана войной, Владимир Макей ответил: «Украина является нашим вторым по величине экономическим партнером (в страновом разрезе). У нас очень хорошие отношения. Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером».

Глава МИД также считает, что в украинской ситуации есть вина и Евросоюза, который «в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину». Он добавил, что понимает стремление Украины быть ближе к Европе, но Минск не хочет действовать в рамках подобной логики.

По мнению Владимира Макея, такая позиция означает равные отношения во всех направлениях, «возможно, несколько больше в отношении России». Он подчеркнул: «Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности».

Помимо этого, министр иностранных дел Беларуси обратил внимание, что усилия по достижению мира на востоке Украины имеют успех, однако есть пробелы. Он выразил надежду, что в скором времени будет возможность для проведения нового саммита в «нормандском» формате.

Глава МИД заметил, что Владимир Зеленский нуждается в значительной поддержке в своем стремлении урегулировать этот конфликт, а также добавил, что канцлер Германии могла бы снова стать «локомотивом данного процесса».