Глава МИД рассказал, почему Беларусь идет на активное сближение с Китаем

Стремление к активному сближению Беларуси с Китаем стало результатом поиска стратегического партнера, который не ставит политических условий.

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В интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, перевод которого опубликовал МИД Беларуси , министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что в прошлом у Беларуси были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС, а также проблемы с российскими союзниками по газу, нефти и сахару.

Поэтому руководство Беларуси, по его словам, приняло решение о поиске другого стратегического партнера — такого, который не ставит никаких политических условий.

Глава МИД отметил, что не обеспокоен возможностью попадания в зависимость от Китая: «Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях».