Глава МИД рассказал, почему Беларусь идет на активное сближение с Китаем
Стремление к активному сближению Беларуси с Китаем стало результатом поиска стратегического партнера, который не ставит политических условий.
В интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, перевод которого опубликовал
Поэтому руководство Беларуси, по его словам, приняло решение о поиске другого стратегического партнера — такого, который не ставит никаких политических условий.
Глава МИД отметил, что не обеспокоен возможностью попадания в зависимость от Китая: «Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях».