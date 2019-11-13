Глава МИД рассказал, почему Беларусь идет на активное сближение с Китаем

/ Экономика
Просмотров: 216

Стремление к активному сближению Беларуси с Китаем стало результатом поиска стратегического партнера, который не ставит политических условий.

Фото МИД Беларуси

Макей: Беларусь не хочет повторять ошибок Украины

В интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, перевод которого опубликовал МИД Беларуси, министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что в прошлом у Беларуси были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС, а также проблемы с российскими союзниками по газу, нефти и сахару.

Поэтому руководство Беларуси, по его словам, приняло решение о поиске другого стратегического партнера — такого, который не ставит никаких политических условий.

Глава МИД отметил, что не обеспокоен возможностью попадания в зависимость от Китая: «Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях».

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Китай Персона: Владимир Макей

Другие материалы на эту тему:

Беларусь помогла Китаю обогнать Россию

Беларусь помогла Китаю обогнать Россию

Беларусь меняет бизнес-модель отношений с Китаем

Беларусь меняет бизнес-модель отношений с Китаем

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay