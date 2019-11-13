Фотофакт. Под Лидой «МАЗ» смял «Мицубиси»

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель легковушки, случилось в Лидском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, накануне примерно в 14:00 на трассе М-11 граница Литвы — Лида — Слоним недалеко от деревни Минойты водитель «Мицубиси» решил повернуть налево.

Ехавший позади «МАЗ» неправильно выбрал безопасную дистанцию, попытался остановить грузовик и, чтобы избежать столкновения, стал уходить на встречку, но ударил в левую часть поворачивающую легковушку.

21-летний водитель легковушки с травмой носа был доставлен в райбольницу.

Ранее сообщалось, что ночью девятого ноября в Петриковском районе пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его десятилетняя дочь.