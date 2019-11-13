Первые истребители Су-30СМ из России прибыли в Беларусь

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Первые два многофункциональных истребителя Су-30СМ из запланированных к закупке 12 прибыли 13 ноября из РФ на аэродром в Барановичах.

Фото пресс-службы Министерства обороны

Как отметили в Минобороны, «самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства».


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В оборонном ведомстве самолеты назвали «мощным инструментом для обеспечения военной безопасности».

О готовности Вооруженных сил Беларуси принять в этом году первую партию истребителей Су-30СМ было заявлено 30 января этого года во время посещения министром обороны России Сергеем Шойгу Иркутского авиационного завода.

По информации пресс-службы научно-производственной корпорации «Иркут», глава российского оборонного ведомства в тот день знакомился с ходом производства многоцелевых истребителей Су-30СМ для стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

О подписании контракта на поставку в Беларусь 12 истребителей Су-30СМ стало известно 20 июня 2017 года.
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Тэги: Су-30 ВВС Беларуси

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