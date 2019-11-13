Экс-кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич вызван в суд 18 ноября
Экс-кандидат в депутаты Палаты представителей защитник урочища Куропаты Дмитрий Казакевич 18 ноября вызван в суд для разбирательства по административному правонарушению.
Как Дмитрий Казакевич сообщил
По мнению Казакевича, дата рассмотрения протоколов специально назначена на следующий день после выборов.
«Я сообщил об этом всем международным миссиям, ОБСЕ в том числе. Надеюсь, что 18-го числа они еще будут в Минске и кто-то из них придет в суд посмотреть на белорусскую демократию вживую», — сказал Казакевич.
Дмитрий Казакевич — активист оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», выдвигался от Объединенной гражданской партии по минскому Свислочскому избирательному округу № 94. Был лишен регистрации 5 ноября.
Как сообщали Naviny.by, инцидент произошел вечером 3 ноября возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, куда пришла группа участников разрешенного властями шествия по случаю дня поминовения предков «Дзяды».