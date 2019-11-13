Экс-кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич вызван в суд 18 ноября

Экс-кандидат в депутаты Палаты представителей защитник урочища Куропаты Дмитрий Казакевич 18 ноября вызван в суд для разбирательства по административному правонарушению.

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Как Дмитрий Казакевич сообщил БелаПАН , он получил СМС-повестку в суд Минского района для рассмотрения протоколов, составленных по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение требованию должностного лица) КоАП. На основании этих же статей ранее были оштрафованы активисты, задержанные в Куропатах 3 ноября.

По мнению Казакевича, дата рассмотрения протоколов специально назначена на следующий день после выборов.

«Я сообщил об этом всем международным миссиям, ОБСЕ в том числе. Надеюсь, что 18-го числа они еще будут в Минске и кто-то из них придет в суд посмотреть на белорусскую демократию вживую», — сказал Казакевич.

Дмитрий Казакевич — активист оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», выдвигался от Объединенной гражданской партии по минскому Свислочскому избирательному округу № 94. Был лишен регистрации 5 ноября.

Как сообщали Naviny.by, инцидент произошел вечером 3 ноября возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, куда пришла группа участников разрешенного властями шествия по случаю дня поминовения предков «Дзяды».