Украинского «шпиона» осудили на 12 лет в Луганске

По информации т.н. верховного суда ЛНР агент Службы безопасности Украины с позывным «Швед» якобы передавал украинской стороне секретные данные с помощью приложения Viber.

Об этом сообщают СМИ сепаратистов со ссылкой на луганское МГБ. По их данным, 39-летний Коротких М.Ю. якобы «совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности республики».

Мужчине якобы дали задание собирать и передавать информацию о луганских сепаратистах и их родственниках, проживающих на территории, подконтрольной украинской власти. Луганчанин также склонил к сотрудничеству военного народной милиции ЛНР.