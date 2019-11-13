«Запад подвел Украину». Коломойский шокировал своим интервью для New York Times

По его словам «Украина могла бы уйти к России», и НАТО в таком случае останется «мочить штанишки и покупать памперсы».

/ Мир
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Украинский миллиардер Игорь Коломойский заявил о необходимости порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.

«Они в любом случае сильнее [нас]. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», — заявил Коломойский в интервью New York Times.

По мнению Коломойского, Украину все равно не примут ни в НАТО, ни в ЕС, а потому нет нужды тратить время на «пустые разговоры». Бизнесмен говорит, что по-прежнему не испытывает любви к России, однако Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки.

Вместо этого Запад, отметил олигарх, просто использует Украину для того, чтобы ослабить Россию, и готов вести эту войну «до последнего украинца». Восстановление отношений с Россией, которая способна заменить кредиты от МВФ, по словам бизнесмена, необходимо для выживания экономики Украины.


Миллиардер Игорь Коломойский вернулся в Украину

«Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — пояснил Коломойский.

Бизнесмен допускает, что Украина могла бы «уйти к России». По его словам, после этого российские танки окажутся возле Кракова и Варшавы, а НАТО останется только «мочить штанишки и покупать памперсы».
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Тэги: Украина-Россия Россия-НАТО олигарх Украина-США Персона: Игорь Коломойский

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